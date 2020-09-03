調查︰港人受疫情面臨財困　近八成消費者擔心無力還帳單

環聯公布新一期香港消費者財政困難研究報告，發現本港消費者的家庭收入，因新型冠狀病毒疫情而有負面影響，並由上一輪的68%增加至71%，​​增加3個百分點。而受影響原因有工時被削減，並從上一輪的55%上升至60%。

調查於7月27日的一周内進行，覆蓋1,006名成年受訪者。調查期間，本地感染個案急劇上升，政府亦繼續維持各項嚴格的抗疫措施，包括禁止六點後在餐廳用晚膳。

是次調查發現，消費者因疫情收入和就業情況的影響加劇，尤以Z世代消費者（18至25歲）最大影響。該年齡層的收入和失業人士數據，分別從61%增至70%，以及由15%增至24%。

調查指，受訪者最擔心無力繳付的是信用卡結欠。﹙資料圖片﹚

79%消費者擔心無力繳付帳單

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，爆發第三波疫情加劇本港消費者的財政困難，Z世代尤其難以應付，面對最嚴重的財政困境。在調查中，有更高比例（從74%升到79%） 的受影響消費者，擔心無力繳付帳單。有接近一半（45%）受訪者認為，在未來四個星期內將無法繳付帳單，人數較6月明顯增加10個百分點。

據了解，受訪者最擔心無力繳付的是信用卡結欠（42%），其次是房租和個人貸款（均為34%）、保險 （31%） 和樓宇按揭 （26%），次序與上一輪調查的結果相符。並且有34%受訪者估計，財政赤字至少達16,000元，較上次調查（17%）增加一倍。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，在過去幾個月發現，消費者與財務機構更願意互相配合，共同探討能紓緩財政困難的解決方案。自首輪調查以來，主動與財務機構商討還款方案的消費者，增加15個百分點，反映消費者正積極面對財政上的重大挑戰。