【科技股災】摩根資產管理朱超平：成長股已充分反映未來預期

隔晚美股狂挫，科技股遭到恐慌性拋售，摩根資產管理全球市場策略師朱超平表示，美股隔晚出現較大幅下跌，反映市場在前期成長股連續上漲的基礎上，面臨技術性調整的壓力。

朱超平說，成長股的股價連續創出歷史新高，已經充分反映未來成長預期，且投資者紮堆嚴重，因此出現前期獲利資金賣出的趨勢。昨晚關於美國新一輪財政刺激難產的市場傳聞亦可能觸發了這一次調整。

經濟及政策基本因素未見明顯逆轉

但他認為，經濟基本面和政策方面並沒有發生明顯逆轉，美國PMI顯示經濟處於擴張狀態，且聯儲局保持其政策寬松，都為市場提供支持。最近關於疫苗開發和應用的正面消息不斷出現，也有利於價值和周期板塊的表現。市場在短期調整後，可能出現板塊輪動的走勢，科技成長股企穩調整，而價值和周期股出現補漲。

除了疫情的影響，朱超平指出，美國總統選舉的動態也可能引起市場動蕩。目前現任總統特朗普的支持率有明顯上升，可能被市場解讀為正面信號。

另一方面，地緣政治摩擦在大選前有加劇的跡象，在市場估值較高的背景下，仍有可能觸發市場波動。因此，除了在美股市場尋找板塊輪動的機會，對亞洲債券的配置，以及對亞洲和中國股票的配置，都是管理風險波動的必要手段。