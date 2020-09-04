傳騰訊將與印度政府對話　尋求重回印度市場方案

中國企業騰訊旗下的多款手機應用程序在印度被禁用，對此有消息稱，騰訊將與印度監管部門直接溝通，以此尋求解決方案來確保多款手機應用程序重回印度市場。

據路透社報道，騰訊公司在本月3日表示，將接觸印度監管部門，以確保旗下多款應用程序在印度市場繼續可用。騰訊公司稱，將嚴肅對待用戶隱私和數據的保護，以回應印度禁止中國應用程序的做法。

印度早前接受，電子與信息技術部宣布禁用118款中國手機應用程序，包括騰訊的「吃雞」手游（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat reading）。

印度是智能手機使用大國，中國手機應用商很重視印度市場。（視覺中國）

對於印度的做法，中國商務部發言人高峰例行發佈會上表示表示，印方有關做法，不僅損害中國投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。中方敦促印方糾正錯誤做法。希望印方為包括中國企業在內的國際投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。

印度的上述決定，對該國約3,300萬遊戲活躍玩家造成了很大影響，《印度時報》稱，印度一些職業玩家靠打騰訊公司的遊戲可以掙到數十萬盧比（1盧比約合0.014美元），就算是半職業玩家，每個月也能通過比賽掙到五位數的獎金。對這些玩家來說，禁令無異於讓他們失去生計。