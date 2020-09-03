美媒：美國料20日公布TikTok微信禁令細節　再提騰訊遊戲可能被禁

美國傳媒9月2日引述消息人士指出，美國政府正就禁用中國應用程式微信和抖音海外版TikTok的範圍及生效日期進行討論，預料在9月20日公布。消息人士提及騰訊遊戲或會列入禁令範圍。

圖為2020年8月7日，北京騰訊的巨型標誌。美國封禁微訊將一定程度影響騰訊。（Reuters）

彭博社2日報道，美國商務部正就微信和TikTok與美國企業之間被禁止的具體交易內容起草，以及這些禁令何時生效。報道引述消息人士指出，現時未知禁令是否在20日公布當日生效，還是設有過渡期。

消息人士稱，禁令的範圍與生效日期有關，如果禁令廣泛涉及任何與微信母公司騰訊的交易，包括騰訊旗下遊戲，生效時間將會推遲。但若禁令範圍收窄，那可能不設過渡期，在短時間內生效。

在較早前美國公布擬禁微信消息時，已有擔憂指在美國騰訊旗下的遊戲會否受到影響。同時有擔憂指美國商界在中國的業務會否受到影響，報道指政府內部成員間意見不一致，最終結果仍未確定。報道同時指出，總統特朗普（Donald Trump）可決定是否將禁令擴大至美國以外。

↓↓↓想了解TikTok以及它置身中美角力中的掙扎？請點擊放大觀看：

+ 8 + 8 + 8

據美國商會在8月26日的調查，若禁令適用於在中國經營的美國公司及在美國境內與中國交易，那將阻礙美國公司的競爭力及其在中國的溝通能力。

調查結果近一半會員公司表示他們的收入將會下降，其中有11.3%的會員預計下降幅度將超過30%。