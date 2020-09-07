匯市投資攻略　專家盧楚仁：看好日圓瑞郎｜財經加零一．足本重溫

《香港01》財經節目「財經加零一」，逢港股交易日下午5時播出。節目廣邀各界嘉賓暢談對公共政策、宏觀經濟、股市及樓市的個人看法，以及投資心得。今日（7日）嘉賓是獨立外匯商品分析師盧楚仁。

盧楚仁將與主持人鄧蕙琳及胡學能，討論美國聯儲局新貨幣政策對美元走勢影響，以及在新政策下，投資者在油、金、匯市中的「追揸沽」策略。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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盧楚仁表示，美元於「新冠疫情」前的表現不錯，惟疫情爆發後，股市大跌，令美元出現流動性緊張，美元成避免貨幣，美匯急升。不過隨住三月份後，美股回升，加上美國聯儲局表示，將長期維持低利率貨幣政策，市場對美元的需求下降，令美匯轉弱。

至於未來走勢，他指出，美匯能否突破94水平，會是重要的指標，若果一直維持於94以下，將持續反復偏軟。他又指，從歷史數據去看，美國總統大選過後，無論誰勝出大選都好，美元走勢都會逆轉，即目前走勢偏軟，大選過後或會轉。

另外，他表示，另一個值得留意的地方是，美國民主黨執政，往往美元都會強勢，相反共和黨執政，美元將轉弱。

至於未來的投資部署，他建議考慮日圓或瑞郎。