摩根士丹利：3萬億美元投資將流入中國　人民幣地位超過英鎊

美國投行摩根士丹利最新研究報吿指出，隨著人民幣國際化加快，預計未來10年有高達3萬億美元的組合投資資金流入中國，令人民幣佔全球儲備資產比重由2%升至最多10%，重要性超於日圓和英磅。

因此，該行對中國A股、港交所和中金保持樂觀看法，並長期看好中國政府債券。

報吿認為，2020年的地緣政治局勢加劇，多極化世界導致中國愈來愈需要快速實現人民幣國際化，以扣緊資本和降低資金風險，因此預期中國將在多個方面加快改革，包括進一步開放金融市場以促進與世界融合，持續的改革以增強生產力和吸引外資，以及通過匯率逐步市場化和更多跨境結算來促進人民幣在國際上更廣泛使用。

該行指出，「隨著前所未有的成熟市場財政和貨幣刺激，以及美聯儲較以往復蘇更為溫和的路徑，我們認為，北京預計在疫後的超低利率環境下，全球對人民幣計價資產的需求可能會增加。」

「其次，當中美在關鍵經濟領域脫鈎並多個領域（包括在技術、安全和金融市場）直接競爭時，美元在全球金融和支付的中心地位為美國提供了結構性槓桿作用。這表明中國有必要獲得資本及減少潛在的融資風險。」該行並稱。

報吿預計，在2020年，私人和儲備管理人將連續第三年為中國帶來超過1,500億美元的組合資金流入。

而在2021年至2030年，每年流入中國的投資資金估計達到2,000億美元至3,000億美元，當中，流入A股和政府債券的金額分別超過1,000億美元及800億美元至1,200億美元。