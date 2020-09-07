台媒﹕華為Mate40手機大幅削減出貨量　減幅達3成

台媒稱，華為向下修調Mate40出貨量，此外，華為還將用於電視生產的零部件訂單減少。

台灣媒體《DigiTimes》報道稱，華為供應鏈傳砍單消息。業界傳出，華為近期已經通知將下修Mate40出貨，砍單幅度達30%。

無「芯」可用成華為面臨的重大危機之一。（新華社）

在2020年的IFA上，華為並未發佈最新的麒麟9000處理器，而這一處理器將是麒麟晶片「絕唱」，將由Mate40系列手機首發搭載。

此前爆料華為Mate40、Mate40Pro 和Mate40Pro+的手機型號分別為OCE-AN00、NOH-AN00和NOP-AN00。其中，型號為NOH-AN00和NOP-AN00的華為新機已通過藍牙認證，以上三款機型也已通過中國大陸工信部入網認證。

產業鏈消息稱，華為之前已經確定推遲5nm麒麟9000晶片發佈，台積電正在緊急交付相應的訂單。

中國《環球時報》報道，距離美國政府的晶片禁令生效還有不到10天時間，華為公司正趕在9月15日之前盡力增加晶片庫存，為 「斷供」做準備。

台媒還指出，由於外界打壓力度持續加強，這也影響到了其除晶片和智慧手機以外的其他業務部門，華為已經將用於電視生產的零部件訂單減少了30%至40%。

消息人士直言，電視晶片尚未用到5nm、7nm等工藝，某種程度上來看，交給本土的晶圓廠生產，難度並沒有麒麟高端晶片那樣難，不過跟自家的手機業務相比，華為目前重點要解決的還是手機無芯可用的局面。