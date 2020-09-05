【華為孟晚舟被捕】陸慷加媒專訪　批評渥太華政府

中國華為公司創始人任正非的女兒孟晚舟於2018年12月1日在温哥華轉機時被捕，中加關係也就此陷入低谷。

9月3日，中國外交部北美大洋洲司司長陸慷接受加拿大《環球郵報》駐京分社社長萬德山（Nathan VanderKlippe）的專訪。

專訪摘編如下：

萬德山：你是否認為孟晚舟案阻礙所有其他加中雙邊事務，或者雙方仍有可能就其他雙邊事務開展合作？

陸慷：在孟晚舟事件上，中國政府和中國人民受到不公正對待，這激起廣大中國人民的強烈憤慨。我們希望加拿大政府真正嚴肅地妥善處理此事，為確保兩國合作順利推進創造條件。

陸慷於2019年離任中國外交部新聞司司長，現在的職位是中國外交部北美大洋洲司司長。 （新華社）

萬德山：在孟晚舟仍然滯留加拿大的情況下，加中是否有可能開展其他合作？

陸慷：兩年來，中加兩國政府在不同層級保持着外交渠道溝通。同時，從促進兩國人民以及世界人民的共同利益出發，雙方開展了一些合作。但我要指出，孟晚舟事件會對加拿大政府以及中加雙邊關係帶來更多機會成本。正如我此前所說，如果沒有發生孟晚舟事件，中加雙方在很多領域都有巨大潛力可以挖掘、有很多機遇值得把握，然而孟晚舟事件使得雙方推進合作失去了合適的氛圍。

萬德山：加拿大同美國引渡條約始於1971年，有近50年的歷史。在此背景下，美國請求加拿大在某個特定人士抵加時對其予以逮捕，這是一個合法請求。根據加美引渡條約，加方需要採取行動。在你看來，加拿大政府應該怎麼做？加拿大政府如果不像已經發生的那樣採取行動，在其法律制度下又該如何處理上述引渡請求？因為，在人們看來，這並不像是一個政治陰謀，而是加拿大政府依法辦事。

陸慷：你知道美國政府同多少個國家簽訂了雙邊引渡條約嗎？

萬德山：很多。

陸慷：非常多，有111個國家。你知道在加拿大政府之前，美國政府向多少個國家的政府提出過引渡孟晚舟女士的請求嗎？有數十個。實際上，我們也注意到，加政府官員公開表示，加方受到加美雙邊引渡條約的法律約束。但是，我認為，這其中至少有三個真相，加拿大政府應該向加拿大人民吿知。

首先，當加拿大政府決定拘押一位無辜的中國公民孟晚舟時，她究竟違反了加拿大哪一條法律？時至今日，她被拘押一年多來，我們仍然沒有得到加方的回答，無論是公開渠道還是雙邊渠道。

其次，正如我所說，美國同111個國家簽有雙邊引渡條約，同時美方也向數十個其他國家政府提出拘押孟晚舟的要求。但其他國家的政府沒有理會這個荒謬想法，直到孟晚舟女士踏足加拿大，為什麼加拿大政府成了這唯一的一個？

第三，儘管我們認為這不是一個司法問題，而是一起政治事件，但我們尊重孟晚舟女士和華為公司希望通過走加拿大法律程序解決問題的願望。針對案件可能涉及濫用程序問題，孟女士的律師團隊要求披露一些必要的文件，但卻被加拿大政府和加聯邦法院拒絕。我認為，加拿大政府應該向加民眾清楚吿知整個事件的全貌，而不是誤導他們。我希望加拿大政府能就上述三個問題作出回答。

萬德山：我知道，孟晚舟在去加拿大前曾到訪過其他一些同美國有引渡條約的國家，而她在當地並沒有被捕。但我不瞭解，美國曾向你所說的數十個國家提出過引渡請求，包括孟晚舟去過的一些國家。

陸慷：是的，包括孟晚舟去過的一些國家。當然，這是因為美國人知道孟晚舟會去那些國家，其中有一些是美國盟友，而且同美國簽有雙邊引渡條約。

萬德山：這一點之前沒有被披露過。你能吿訴我這一信息的來源嗎？

陸慷：這就是我剛才所說，加拿大政府應向加民眾吿知事件的全貌。

萬德山：我認為，當其他國家，尤其是長期同中國打交道的加拿大人在觀察加中關係時，他們可能會想到：加拿大多年前在中國需要的時候對華出口小麥，也曾幫助中國培訓法官、政府官員等，但是中國因為一件事就拋棄了同加拿大50年來總體良好的雙邊關係。為什麼中國政府願意並且快速放棄了這麼多年來加拿大的善意？

陸慷：首先，我不同意你關於中國拋棄了同加拿大人民之間長期友誼的說法。你也許注意到，去年在我們慶祝中華人民共和國成立70周年之際，中國政府歷史上首次向外籍人士集中頒發友誼勛章，當時只有六位外籍人士獲此殊榮。這些外籍人士都是我們熟知的好朋友，其中就包括一位加拿大公民。

萬德山：剛才我們討論了孟晚舟事件。她在加拿大的引渡程序正在進行。你問她犯了加拿大的什麼罪。她並未被指控在加拿大犯罪，而是被指控在美國犯罪。加拿大法院審理了孟晚舟案「雙重犯罪」問題，駁回了孟晚舟的抗辯理由，同意引渡程序繼續進行。是否引渡實際上是由加拿大法院考慮的。引渡程序在加拿大可能曠日持久。也許會提出上訴。引渡程序可能需要數年。歷史上，美方向加方提出引渡請求的案件中，有80%至90%的被請求引渡人均會完成引渡程序，最終被引渡至美國。如果孟晚舟被引渡至美國，中國將會對加拿大作何反應？

陸慷：我們已經跟加方講得很清楚了，孟晚舟事件不是司法案件，而是政治事件。美國政府利用其國家力量打壓那些成功、有競爭力的公司。這是阿爾斯通公司有關經歷的翻版。不幸的是，在這場骯髒的遊戲中，加拿大政府是美國政府的唯一幫兇。孟晚舟事件當然成了中加兩國之間的嚴重障礙。中國政府和中國人民當然有權以任何形式維護自身的合法正當權益。

萬德山：加中關係惡化已經兩年了。如果孟晚舟被引渡至美國，加中關係還會發生什麼事情？

陸慷：我不會就此作出預斷，我們強烈希望事情不要走到那一步。