中國8月出口按年增長11.6%　稍遜預期

撰文：童木
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中國海關總署公佈的數據顯示，中國8月出口按年（按人民幣計）11.6%，預期12.4%，前值10.4%；中國8月進口按年為-0.5%，預期6.1%，前值1.6%。
中國8月貿易順差4,165.9億元人民幣，預期3,860億元，前值4,422.3億元。
1月至8月中國對美國出口1.87萬億元人民幣，按年下降0.5%。
2020年前8個月，中國貨物貿易進出口總值20.05萬億元人民幣，比2019年同期下降0.6%，降幅較前7個月收窄1.1個百分點。貿易順差2.05萬億元，增加17.2%。8月份，中國外貿進出口2.88萬億元，增長6%。其中，出口1.65萬億元，增長11.6%；進口1.23萬億元，下降0.5%；貿易順差4,165.9億元，增加74.4%。
前8個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值2.93萬億元，增長7%，佔中國外貿總值的14.6%。
機電產品、紡織品和塑膠製品等出口增長，服裝出口下降。前8個月，出口包括口罩在內的紡織品7,375.5億元，增長37.8%。前8個月，中國進口成品油2,076.8萬噸，增加1.3%，進口均價為每噸2,890.1元，下跌23.7%；鋼材1,218.9萬噸，增加59.6%，進口均價為每噸5,915.1元，下跌27.6%。