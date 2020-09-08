英老牌連鎖咖啡COSTA關閉內地約一成門店

由於門店客流減少，英國老牌連鎖咖啡品牌COSTA如今也加入了關店「陣營」。目前，COSTA在中國多個城市的關店數量，約佔到全國門店的10%左右。

據中國央視引消息稱，COSTA青島門店全部撤店，北京及江浙地區也有部分門店關閉。COSTA官方表示，關閉門店只是業務優化調整的一部分。

據天眼查顯示，COSTA咖啡中國區的運營分為南北兩大區，分別由咖世家咖啡（上海）有限公司和華聯咖世家（北京）餐飲管理有限公司負責。此次關店數量較多的青島、北京兩地門店就是由互聯咖世家（北京）餐飲管理有限公司負責的。據咖世家咖啡（上海）有限公司網站顯示南區目前仍有256家門店營業，其中，上海、浙江、廣東等地成為目前COSTA在華門店的主要分佈地區。

COSTA成立於1971年，目前在全球有3,000多家門店。

中國新浪網報道稱，初入中國市場時，COSTA曾定下目標要在2018年開到2,500家門店，拿下中國零售咖啡市場三分之一的市場份額。而事實情況是，目前，COSTA在中國市場僅有約400家門店，並且，已於2018年被可口可樂以51億美元的對價收購。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，COSTA並不是因為資金問題而關店，這樣的調整更多是出於其中長期戰略的改變，即未來會向瓶裝產品轉型，向新零售、數字化以及智慧化轉型，總體而言，目前的決策是比較合理的。