【零售寒冬】GAP香港爆關店潮　8間舖閂5間　職員：7月起陸續關閉

美國休閒服裝品牌GAP爆關店潮！早前已表示面臨經營困境的GAP，據店舖職員稱，將於7月下旬起，陸續關閉在港8間分店的其中5間，包括希慎商場店、尖沙咀旗艦店、K11 MUSEA店﹙共有2間舖﹚及又一城店。

尖沙咀旗艦店門外貼「關店清倉」告示

記者前往GAP位於尖沙咀愛賓商業大廈的旗艦店，門外貼有「關店清倉」的告示，全場貨品以低至4折發售，並稱「感謝您對GAP品牌的支持與熱愛，本店將於近期停止營業」，顧客可於其他門店及品牌網站繼續購物。另外希慎廣場店亦貼出關店告示，稱該店正進行最後大減價。記者已就上述事件向公司查詢，暫未得到回覆。

GAP於2019年租用尖沙咀愛賓商業大廈地下、1樓及2樓作旗艦店，面積合共約2.55萬平方呎，每月租金約120萬元，已簽訂3年租約，至2022年6月屆滿，集團提早結束租約，料須賠償2,880萬元。

職員指8間店將閂5間

記者分別致電GAP各分店熱線，職員表示尖沙咀旗艦店將經營至7月26日，而希慎店、又一城店將於8月2日關閉。至於K11 MUSEA店則將於8月9日結業。職員續稱，暫未知關店原因，並無法透露相關員工安排。

換言之，GAP將剩餘中環皇后大道店、屯門V city店及東薈城Gap Outlet店。中環店職員向記者表示，該店仍然營業，「如果你想買嘢的話，可以過來中環店，我地呢邊款式較多較齊。」而GAP屯門V city店職員則稱︰「無聽過結業消息喎，我吔日日都有貨返，不過係夾住夏天同冬天衫。」

記者上周曾前往皇后大道中分店，只見店舖正進行低至五折減價，部分途人入內選購減價貨品。

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集團早前警告 現金流不足維持未來一年營運

翻查資料，GAP近年業績走下坡，早於去年3月，GAP便宣布在兩年內關閉全球230間門市。到了今年受累疫情，截止5月初止首財季，公司收入急挫43%至只有21.1億元 (美元 ‧ 下同 )，兼且由盈轉虧，蝕9.32億元。

公司稍早前警告，受新冠肺炎疫情影響，未來12月將面臨經營危機，無法獲得足以維持營運的現金流，目前旗下大部分店舖臨時關閉，集團已暫停支付北美地區店舖租金，並與業主重新修改租賃條款，現時每月欠租達1.15億美元（約9億港元）。

GAP表示，自2月份起，公司已蒸發約10億美元現金，並預計至下周財季結束，現金只剩約7.5億美元，目前現金流不足以維持營運，急需採取其他行動，以尋找更多的資金來源。集團當時稱，GAP逾8萬名員工需強制休假、管理層減薪及暫停為臨時關閉的店舖交租。