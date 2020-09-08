OPPO上調全年銷售目標至1億部　分析指欲搶奪華為市場

中國科技企業OPPO表示，將提高2020年下半年銷售目標。此外，有分析認為，在美國對華為的「禁芯令」下，中國廠商都已經盯上了華為的海外「遺產」。

據中國財新網9月8日報道，OPPO副總裁、中國區總裁劉波9月7日發佈一封致中國區夥伴的內部信，稱公司近期調高了銷售目標，下半年整體銷量預計提高到1億部。中國區下半年銷量提高30%以上。

OPPO等中國手機廠商欲補位華為在海外失去的市場份額。（新華社）

市場機構IDC和Strategy Analytics數據顯示，OPPO上半年全球總出貨量為4,660萬部，其中中國區為2,590萬部。此番上調後，OPPO全年出貨量目標直指1.47億部。其定下的目標較2019年實際出貨量約增長28%。

為保障充足供貨，OPPO不久前還宣佈下半年手機生產訂單量增至1.1億台，全年生產量共為1.7億台，與其銷售計劃大致匹配。

有分析認為，時至今日，由於制裁的進一步升級，華為「缺芯」問題日益緊迫，消費者業務尤其海外部分難免會面臨更多的不確定性。中國廠商都已經盯上了華為的海外「遺產」。

分析稱，OPPO在歐洲雖然市場份額算不上有多高，但增速更加驚人。調查機構Canalys數據顯示，中國小米2020年二季度在歐洲市場的增速為65%。調查機構Counterpiont數據顯示，OPPO在歐洲市場按年有3倍的增長。