傳三星將停止向華為供貨　應對制裁華為擬向員工集資

隨着美國對中國企業華為的制裁不斷深入，三星有望成為美國通信市場的核心設備供應商。與此同時，有消息稱，三星也將停止向華為出售零部件。

美國科技媒體The Verge9月9日表示，隨著美政府加強對華為的制裁，三星和SK海力士將停止向華為出售零部件。

該消息也被《朝鮮日報》和其他韓國媒體報道，兩家公司將於9月15日暫停交易，這一天新的一套規則限制了與華為的交易——美國政府對華為採取的最新一輪制裁將在9月15日生效，屆時除非有來自美國政府的特殊許可，否則晶片製造商不得在使用美國技術的情況下向華為供應產品。

被美國製裁的華為，在生產和銷售上都面臨困境。（路透社）

另據美聯社9月8日消息，三星與美國最大移動運營商威瑞森電信公司簽署了一份提供網絡設備和服務的合同，合同價值66.5億美元。據三星公佈的檔顯示，三星與威瑞森的協議將持續到2025年底，主要涵蓋5G基礎設施，但廣泛包括網絡設備銷售、安裝和維護。

需要關注的是，《南華早報》9月7日援引三名消息人士的說法稱，由於受美國製裁影響，華為目前正計劃通過允許員工購買該公司虛擬股票的方法籌集資金。這些消息人士表示，在2020年早些時候，華為曾在利潤方面施行了新規則，即允許員工購買規模相當於該公司在過去5年內總收入25%的虛擬股票，那些工齡超過5年的員工未來將有資格參加該計劃。

根據華為方面提供的數據，2019年該公司虛擬股票的價值為7.85元人民幣，比2010年的5.42元增長了45％，員工之間不允許進行股票交易，但員工可以把它們賣給工會。