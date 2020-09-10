巴菲特罕見動作：砸逾5億美元　押注Snowflake IPO

美國上市的科技股正遭受大規模拋售，不過，股神沃倫·巴菲特（Warren Buffett）卻對科技股出手了。

據報道，2020年科技領域裏最受期待的上市該公司之一矽谷雲計算公司Snowflake更新的招股書顯示，巴菲特旗下的巴郡（Berkshire Hathaway）公司計劃在Snowflake上市時投資5.7億美元以上。

這次入局科技股IPO非常引人注目，因為巴菲特過去很少投資科技股，並且基本沒有押注過未上市企業。

巴菲特對科技股的投資較為謹慎。（Reuters）

眾所周知，巴菲特向來對科技股興趣不大，而且比較傾向於投資自己比較瞭解的已上市企業。此次股神出現在待上市公司首次公開募股（IPO）路演名單中，而且選擇在科技股大幅動盪之時逆勢入局，實屬罕見。

Snowflake更新的招股書顯示，公司計劃發行2,800萬股，募集資金超20億美元，預計下週在紐交所上市。若完全行使超配權，最高可募資27億美元，這意味著Snowflake的估值高達237億美元，已經超過老牌雲計算廠商。

值得注意的是，巴郡計劃在該公司上市時投資逾5.7億美元。

具體來看，一方面，巴郡·哈撒韋將以Snowflake預期的IPO價格區間75美元至85美元的80美元中間價格，私下配售約310萬股A類股票，合計斥資超2.5億美元。

另一方面，巴郡還將在後期的二次交易中，從Snowflake公司前首席執行官手中購買另外400萬股A類股票，按照80美元發行價算，這筆交易將斥資3.2億美元以上。

如果這兩項收購均獲得通過，巴郡可能會花費超過5.7億美元購買700萬股以上的Snowflake股票，約佔其預計發行的A類股票的19%。

Snowflake 營收勁升逾倍

此外，Snowflake還獲得美國軟件巨頭Salesforce加持，Salesforce持股金額約2.5億美元。

Snowflake 將於今年掛牌上市，股票交易代號為「SNOW」。根據 8 月揭露的公開說明書，公司今年上半年的營收由一年前的 1.04 億美元，勁升逾倍至2.42億美元。