巴菲特斥460億元入股日本5大商社　今次押注理據何在？

有股神之稱的巴菲特﹑旗下的巴郡於周一（31日）公布，在過的的一年，分別買入5大日本商社略高於5%的股份。當中包括，伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事。當中的投資金額更高達逾60億元（美元‧下同），未來更有可能將持股比例再一步增至最高9.9%。消息傳出後，令到市場大感意外。

特別是日本實體經濟長期低迷，當地商社（即綜合型企業）等舊經濟企業吸引力亦非太理想，為何巴菲特作出此投資決定？有市場人士認為，股神出手既押注現行各大央行的超寬鬆貨幣政策，終可推動通脹重臨，以及看好非美元貨幣前景。

巴菲特今次的投資對象是日本傳統的5大商社。（資料圖片）

股神巴菲特投資日本商社

在全球投資者都在追捧新經濟股下，人人都憧憬新經濟會為現時低迷的經濟環境帶來改變。但巴菲特近期就作出與主流看法不一樣的決定。今次的投資對象是日本企業，但它們不是普通的日企，而是日本傳統的5大商社。它們當中涉獵業務更十分多元化，由經營連鎖便利店，到能源、礦冶、金屬以及機械、紡織等輕重工業都有所參與。

現今的商社雖然已經擴大業務，盡量多元化發展。但「萬變不離其宗」的是，它們的收入大多都是離不開原材料、能源、金屬等與日本實體經濟息息相關的工業。

加上，日本經濟的成績表一直都處於落後的情況。今次巴菲特投資的5間商社中，就只有伊藤忠商事的股東權益回報率可達15%，住友商事、三菱商事、三井物產的股東權益回報率都低於10%，分別只有1.96%、7.65%、8.12%。丸紅過去一年更是錄得虧損。

分折： 有望從通脹中創造價值

既然，日本商社的回報率不高，這又是什麼可以吸引到巴菲特一年內出手逾60億元購日企？據《路透》引述Smead Capital首席投資官Bill Smead認為，巴菲特正把投資轉進可從通脹中創造價值的資產，若油價或其他商品價格上漲，這些企業能賺到錢。

報道亦引述Leuthold首席投資官Jim Paulson指出，日本等海外股票能夠成功吸引巴菲特青睞，相信是因為這些股票的估值較低。

以今次5間商社中，回報率最高的伊藤忠商事為例，其市盈率為9.1倍，總股利率為3.2%，市賬率為1.26倍。加上美元持續貶值，巴菲特亦希望可以搭上外幣升值的順風車。

美聯儲一致通過有關「長期目標和貨幣政策戰略聲明」的更新，將正式引入「平均通脹目標」的政策。（資料圖片）

事實上，黃金、抗通脹債券和一些大宗商品價格由3月起大漲，因投資者料全球央行放水逾9萬億元將推升通脹。加上，美聯儲一致通過有關「長期目標和貨幣政策戰略聲明」的更新，將正式引入「平均通脹目標」的政策，意味美聯儲允許通脹率「適度」高於2%的目標於「一段時間」，表明不急於加息。

巴郡：投資日本 減少依賴美國

事實上，巴郡絕大部分投資項目都在美國，但亦曾購買包括以色列IMC國際金屬加工公司，德國摩托車裝備和配件零售商Detlev Louis，以及中國比亞迪等海外股票。有分折指，巴菲特今次在日本投資可以減輕其對美國經濟的依賴。

另外，美國經濟因為新冠肺炎疫情影響，第二季GDP按季大瀉32.9%，正面臨73年來最嚴重的經濟萎縮，更有經濟學家預示美經濟將會陷入二次衰退。巴郡旗下業務亦出現運營上的困境，巴郡本為旗下Precision Castparts飛機零部件業務，減值了98億元。

據巴郡披露，截至6月底公司的現金儲備達到創紀錄的1,466億元。在全球央行普遍「放水」的環境下，手中現金越多，無疑意味着需要承擔更多的貨幣貶值的風險。