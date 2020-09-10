富通保險推新壽險計劃　設保單逆按揭功能

富通保險推出「按您想」壽險計劃，當中具有內置保單逆按揭功能，讓保單持有人可選擇將人壽保障套現為退休年金。

客戶可於退休後將身故賠償套現作年金，按需要選擇指定年金期及發放模式，領取固定年金金額，以應付退休生活所需。客戶也可作出靈活安排，於年金期內停止或之後隨時恢復領取年金。而獲取保單逆按揭借貸不會影響人壽保額，而復歸紅利（如有）亦可於保單內繼續累積。另外，客戶可於財政充裕時提前還款。

保單逆按揭貸款利息方面，首10年的貸款利息率根據收取貸款利息當時由該公司所指定銀行之最優惠利率減去3%（即P-3%）計算（惟不低於0%），並按保單逆按揭借貸之總額（包括累積領取之年金金額、保單逆按揭貸款利息、每年按揭收費、貸款費用及此等費用所須收取的利息）（減去還款額（如有））收取。於獲取保單逆按揭借貸的首10年後，該貸款利息率由該公司不時釐定，並不會向保單持有人發出通知，惟不高於最優惠利率。

新產品將為客戶提供嚴重腦退化保障，若受保人確診嚴重腦退化，保單持有人可一筆過獲預支全數身故賠償及額外身故賠償（如有），以減輕財政壓力。客戶亦可彈性為不同受益人安排不同身故賠償支付選項，如一筆過或分期領取方式。

富通保險行政總裁楊德灝表示，在疫情影響較嚴重的5至7月期間，富通保險的本地業務年度化保費等值與去年同期比較，錄得強勁增長高達40%。展望未來，將繼續與新世界集團旗下的其他業務單位緊密合作，發揮協同效應，開發突破傳統的保障和理財保險產品及服務，全面滿足客戶不同人生階段的需要。