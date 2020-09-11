全球10大最賺錢公司出爐　中國公司佔一半　全在香港上市

到目前為止，世界上最大的兩個經濟體美國和中國擁有全球10家最賺錢的公司，其中一半是美國公司，一半是中國公司。

據騰訊網9月10日報道，只有在美國或加拿大交易所上市的公司，無論是直接上市還是通過美國存託憑證上市，才會被列入這份名單。並且這是按12個月淨利潤計算的10家最能賺錢的公司。

蘋果公司最出名的產品是iPhone、iPad和Mac個人電腦系列。（路透社）

榜單上的五家科技公司中有四家是美國公司，其中兩家佔據了前兩名的位置。科技公司包括製造計算機和電子產品、開發軟件和提供與資訊技術相關的服務（如雲計算和電子商務）的公司。

在上榜的五家金融公司中，有四家總部設在中國。金融公司包括銀行、投資公司、保險公司和房地產公司等，這些公司提供一系列金融服務，包括存款、貸款、投資和財富管理、保險和經紀服務。

第一名蘋果公司。12個月淨利潤為584億美元，12個月營收，2,739億美元，市值2.1萬億美元，1年往績總回報率：133.6%。

第二名微軟公司。12個月淨利潤443億美元，12個月營收1,430億美元，市值1.6萬億美元，1年總回報率57.4%。

第三名中國工商銀行。12個月淨利潤417億美元，12個月營收1,222億美元，市值1,950億美元，1年總回報率-10.1%。

第四名中國建設銀行。12個月淨利潤356億美元，12個月營收1,043億美元，市值1,738億美元，1年總回報率-1.7%。

第五名谷歌母公司Alphabet。12個月淨利潤315億美元，12個月營收1,660億美元，市值1.1萬億美元，1年總回報率33.7%。

第六名中國農業銀行，12個月淨利潤284億美元，12個月營收915億美元，市值1,123億美元，1年總回報率-5.3%。

第七名摩根大通。12個月淨利潤252億美元，12個月營收1,189億美元，市值3,155億美元，1年總回報率-2.4%。

第八名阿里巴巴。12個月淨利潤249億美元，12個月營收779億美元，市值7,613億美元，1年總回報率61.4%。

第九名中國銀行。12個月淨利潤248億美元，12個月營收793億美元，市值940億美元，1年總回報率-11.2%。

第十名英特爾。12個月淨利潤237億美元，12個月營收790億美元，市值2，130億美元，1年總回報率：4.7%。