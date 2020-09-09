蘋果反告Fortnite開發商違約求索償　料將影響App Store抽佣方式

蘋果公司（Apple）和《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games之間的衝突有新發展：蘋果在反訴中指控Epic Games表裏不一而且貪心，以違反合約規定為由，尋求金額不明的損害賠償。這場法律戰可能重塑蘋果線上軟體市集未來如何經營抽成。

蘋果和Epic之間的爭議始於8月13日，當時Epic發布新版《要塞英雄》，在遊戲裏內建用戶付費新機制，規避蘋果抽成30%。蘋果因此將《要塞英雄》踢出應用程式商店（App Store），Epic當天稍晚即提告，稱iPhone製造商壟斷市場。蘋果8月28日再關閉Epic的開發商帳戶，這使得後者無法在蘋果的平台上創造新的app或更新《要塞英雄》。

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蘋果現在更進一步，要求法庭裁定Epic必須承擔違反合約和其他罪名的責任。在周二提交的法庭文件裏，蘋果捍衛自己的舉措，請求加州聯邦法官要Epic支付懲罰性賠償，同時尋求永久禁令，限制Epic不能再繼續不公平的商業作為。目前不清楚蘋果求償金額是多少。

蘋果在周二的文件裏表示：「Epic的訴訟不過是對錢有異議。雖然Epic將自己塑造成現代羅賓漢，但它事實上是一家數十億美元的公司，對於來自（蘋果） App Store的巨額收益，單純不想給錢。」

Epic和蘋果尋求透過法律途徑解決爭議。Epic上周五先向法院尋求強制令，試圖迫使蘋果將《要塞英雄》重新上架App Store。聽證會目前安排在9月28日。

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