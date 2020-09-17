明源雲超購逾107倍　中民證券黃偉豪：「SaaS」概念股有炒作

近日港股新股市場暢旺，今日（17日）已有三隻新股同日招股，當中包括第五隻同股不同權新股中通快遞（2057）；生物製藥股再鼎醫藥（9688），以及教育股東軟教育（9616）。

《香港01》今日上午11時，將與中民證券（香港）研究部董事黃偉豪，拆解投資者應如何部署新股的投資策略，以及美聯儲宣布將基準利率維持在0至0.25厘區間不變，並暗示維持當前利率水平至2023年，對後市的影響。

黃偉豪於節目中表示，近日大市走勢未見方向，因此焦點放於新股市場中，今日開始招股的三隻股份各有優點，但以概念而言，較看好中通快遞及再鼎醫藥（9688）。

他指，兩隻股份都有在美國有上市，有更多數據可以追尋，不過再鼎醫藥入場費32,726元，創歷來最高，短線難有水位，未必有高回報；反而東軟教育的業務為民辦IT高等教育，屬教育股，同時亦有科技成份，相信股價有一定炒作。

另外，隔晚美股「SaaS」雲端軟件服務概念股SnowFlake有股神巴菲特「加持」，以120美元定價，收市已倍升至248.5美元。同樣為「SaaS」概念的明源雲（0909）明日截飛，黃偉豪認為投資者可考慮入市。

他指，本港SaaS概念股火熱，年內股價表現都非常好，如微盟 （2013）及移卡 （9923）等，相信明源雲值博率亦不錯，股價應有炒作。