【新股IPO】福祿控股（2101）招股　基投引李家傑　首日超購151倍

福祿控股（2101）今日起至周五（11日）招股，每股招股價介乎6.9元至8.9元，每手500股，入場費4,494.84元。公司計劃發行1億股，其中10%作公開發售，90%國際配售，集資最多8.9億元，預期本月18日上市，獨家保薦人為招銀國際。

綜合多間券商數據，估計首日已錄得逾135億元孖展認購，以公開集資額8,900萬元計算，超購逾151倍；當中耀立借出77億元。

福祿控股是中國領先的第三方虛擬商品及服務平台運營商，平台將虛擬商品提供商與虛擬商品消費場景連接起來。

公司創造收益的途徑，是向虛擬商品提供商及消費場景提供「企業對企業」（B2B）服務，包括促成虛擬商品交易，及提供增值服務，如為虛擬商品提供商運營網店。

公司引入多名基石投資者，包括中投中財（CICFH Entertainment Opportunity SPC）認購6,200萬元、恒地（0012）主席李家傑旗下全資擁有的投資公司Successful Lotus認購約4,650萬元、武漢光谷產業投資公司認購3,364萬元、武漢百捷集團百度推廣服務認購約2,325萬元、完美世界認購100萬美元（約775萬港元），合共認購超過20%份額。