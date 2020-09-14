港第三季出口指數增6.9點　關家明：未雨過天晴　籲轉攻中國市場

貿發局公布，第三季出口指數為25.1，按季增加6.9點，較首季歷史低位上升9.1點，顯示出口商情緒有輕微改善，但指數仍深陷收縮領域。貿發局研究總監關家明表示，雖然出口指數好轉，但只及昔日數值的一半，若未來要重返至2年前接近50水平、甚至是重上50的盛衰分界線，可謂路途遙遠。

貿發局預測今年香港出口將會下跌10%，關家明說若依照現時趨勢，香港出口情況「未必會跌到咁低」，惟目前有美國大選及中美貿易摩擦等不明朗因素，廠商除了接不到訂單，有的更是擔心發貨時美國會加徵關稅，有單也不敢接。「啲廠商亦都唔介意減價，有嘢做好過坐響度，所以都唔敢講已經係雨過天晴。」他續道美國及歐洲疫情尚未緩和，而幸運地近日本港疫情已略為緩和，故他覺得未來要靠推動內需來重啟經濟，並建議廠商轉攻中國國內，特別是大灣區市場。

貿發局研究總監關家明說，香港在國際貿易內，從來沒有受惠於美國的優惠安排，大部分貿易安排是世界貿易組織正常會員所能享有的待遇，

料香港經濟衰退過了一半

本季就業指數下滑2.3點至39.8，為近四年來低位，關家明認為香港已經是連續三季步入經濟衰退，隨著經濟衰退及疫情持續時間增長，本港就業情況將會愈差，故理解廠商對就業前景感到悲觀，惟以往經濟衰退一般歷時五至六季，他估計現在經濟衰退應過了一半。

對於美國要求在香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。關家明稱香港製造出口至美國產品僅佔整體出口0.1%，上述措施並未造成太大影響，但生產地標籤不可隨意轉換，需要做產地來源證，產品加工及製造工序也要符合若干比例，香港沒有權發出「中國製造」標籤，故港府仍與美國相關部門討論中。