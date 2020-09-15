維港投資領投DNA合成服務公司Ansa　迄今集資920萬美元

DNA合成服務公司Ansa Biotechnologies宣布種子輪融資籌集了790萬美元（6,162萬港元），由維港投資（Horizons Ventures）牽頭，參投方包括 Mubadala Capital-Ventures、Humboldt Fund及其他戰略投資者。若加上2018年12月由 Fifty Years發起的種子前輪融資，該公司迄今已籌集920萬美元（7,176萬港元）。

這項新投資將促進 Ansa 開發新一代DNA合成技術，Ansa 將利用這些資金招募世界頂級人才，興建既新且最先進的研發設施，並在業界建立戰略合作夥伴關係。Ansa行政總裁Daniel Arlow表示，接下來幾個月，將會聘請業內和學術界中的頂尖人才，快速擴展團隊。

Horizons Ventures的Patrick Zhang說Ansa獨特且萬用的酶促技術，將簡化 DNA 代碼編寫，支援和促進合成生物學行業的發展。

Ansa Biotechnologies正在構建更快、更便宜的 DNA 合成服務，其核心技術是一種建基於酶的新型 DNA 合成方法，它將比現有的合成方法更快、更乾淨和更準確。