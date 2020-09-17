中國學者：李克強向全球企業家釋放三大信號

中國國務院總理李克強9月15日在人民大會堂以視頻方式出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會，全球近600位企業家參加。

李克強在致辭時指出，2020年度中國經濟有望實現正增長。他重申，中國將繼續放寬市場準入，保障外資合法權益。

李克強稱中國可以實現年度主要預期目標。（新華社）

《21世紀經濟報道》報道，中國人民大學歐盟「讓·莫內」講席教授、歐盟研究中心主任王義桅指出，李克強的講話釋放了三個重要的信息：第一個是關於全球化何去何從；第二個是關於外企對中國經濟的關切；第三個是關於「雙循環」與對外開放的關係。

王義桅認為，李克強在引導企業家們一起推動新的全球化，從而創造更大的、更高質量的利潤空間，從而推動中國和世界的關係上升到一個新的高度。

王義桅說，中國有1.2億市場主體、9億網民、4億中等收入群體，這為外國投資者提供了創造超額利潤的空間。李克強向外國投資者釋放的信號是，他們可以在中國市場上尋找新的增量，彌補存量的不足或者相對不足，尤其是在數字化領域。

王義桅表示，當前，全球化已經從由華爾街主導的資本導向的全球化，轉為由中國推動的發展導向的全球化。中國領導人始終在強調，逆全球化、脱鈎、另起爐灶是行不通的，中方將堅決維護全球供應鏈、價值鏈穩定，遵守和維護世界貿易組織（WTO）規則，支持開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易體制，將繼續參與經濟全球化進程。

稱為開放的國內國際雙循環

針對外界有關中國「雙循環」是不是要「閉關鎖國」的疑慮，王義桅指出，李克強也做出了主動的回應，他在講話中說，「這不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環，既要充分挖掘國內市場潛力，也要更大力度吸引外資、發展外貿」。

在王義桅看來，在「中美脱鈎論」的背景下，中國領導人重申要合作開放，堅定不移深化改革擴大開放，繼續放寬市場準入，營造內外資企業一視同仁、公平競爭的市場環境，這無疑有助於加強外國企業對中國營商環境的信心。