巴菲特54年來首次抽新股　Snowflake首掛倍升　單日怒賺逾62億元

有股神之稱的資深投資者巴菲特，雖然年屆90，但是寶刀未老。其本人掌舵的投資旗艦巴郡有份投資的數據儲存集團Snowflake，已在周三（16日）登陸美股，首日曾升至熔斷；最終勁升1.11倍，創下科技股首日掛牌升幅紀錄，市值已達到704億元。那麼巴郡獲利多少？賬面賺逾8億元（美元‧下同）（約62.4億元）。

Snowflake在周二（15日）以每股120元定價，較招股區間100至110元為高，最終集資額為30億元，為今年當地最大集資額的個案。

Snowflake首日掛牌升逾倍，巴郡賬面獲利逾8億美元。（公司網頁擷圖）

Snowflake獲巴郡及道瓊斯指數新貴Salesforce垂青，分別認購2.5億元股份之餘，巴郡更承諾會在私人二手市場購入404萬股，即巴郡合共動用7.3億元購入逾600股Snowflake。若以周三收市價253.93元計算，巴郡持股價值已升15.5億元，賬面賺逾8億元。

IPO Boutique高級分析員Jeff Zell指出，巴郡參與認購Snowflake股份，對後者首日表現有相當重要影響。

Snowflake上次獲得巴郡支持，相當吸引市場人士注意，因為巴郡甚少認購新股，對上一次為1956年福特汽車上市。至於該公司得到巴郡及Salesforce支持，業績當然「有咁上下」。據8月揭露的公開說明書，公司今年上半年的營收由一年前的1.04億元，勁升逾倍至2.42億元。

比亞迪近期股價屨創新高，成為巴郡點石成金的案例之一。（資料圖片）

既然被為股神，巴菲特的戰績又豈只有Snowflake一個例子。過往曾讓他獲利甚豐的個案，包括對蘋果的持倉，以及在2008年以18億元認購比亞迪股份（1211）10%股權的前車。目前巴郡仍持有2.25億股H股計算，按最新價106.3元計算，市值約239.2億元，即累賺逾221億元。隨著比亞迪近期股價水漲船高，對巴郡的貢獻相信可以不斷增加。

此外早前巴郡公布已購入日本五大商社逾5%股權，更表示或會增持至9.9%，受到有消息刺激，三菱商事等獲股神支持的商社股份，股價曾上揚。