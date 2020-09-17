再鼎醫藥（9688）今起招股　入場費3.27萬歷來最貴　處商業化拐點

再鼎醫藥（9688）今起（17日）至下周二（22日）公開招股，每股上限價648元（相當於美股83.61美元），一手50股，入場費32,726.49元，為歷來入場費最高的新股IPO。

再鼎醫藥（美：ZLAB）2017年於美國納斯達克上市，為首隻回港第二上市的生物製藥中概股，再鼎美股周三收報82.61美元，升4.8%，港IPO最高定價較美周三收市價溢價1.2%。

再鼎醫藥擬在香港發行約1,056萬新股，相當於擴大後股本12.3%，其中公開發售77.17萬股，佔約7.3%，若超購85倍或以上，公開發售會回撥增至34%。行使超額配售權前最高集資68.4億元，若行使超額配售權，集資最高74億元。9月22日定價，9月28日上市。

16種產品及候選藥物 正處商業化「拐點」

再鼎醫藥的產品組合包括16種產品及候選藥物，包括在中國、香港及澳門的兩種商業化產品，以及處於腫瘤及抗感染的關鍵或潛在註冊用試驗中的七項資產。公司形容，正處於商業化「拐點上」，最近在多個地區推出則樂及Optune（腫瘤電場治療）。

2018年起，公司開始通過銷售商業化產品產生收入，主要來自則樂在香港的銷售。截至2020年6月底，收入主要來自則樂及Optune在香港及中國的銷售。

集資所得46%分配至研發核心產品

公司預計，集資所得約46.2%將分配至研發核心產品和推動其商業化，約11.8將為臨床試驗以及管線中其他候選藥物的注冊備案撥資，約25%將用於探索新的全球授權及機會、並引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳或首創資產，約7%將用於加強內部研究平台及研究能力，約10%用作營運資金及其他一般企業用途。