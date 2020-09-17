滙豐推全新綜合理財戶口「滙豐 One」　將取代運籌理財

滙豐宣布，推出全新綜合理財戶口「滙豐 One」，10月27日面世，在免費基本銀行服務的基礎上，結合全面提升的多元化服務，滿足客戶日常理財、旅遊、環球銀行服務、投資、保險、信用卡及貸款、自動轉賬薪金，以及強積金需要。

新客戶由即日至本月30日預先登記，並於2021年1月31日前開立「滙豐 One」戶口，可享10%現金獎賞。滙豐運籌理財客戶將率先於10 月27日自動轉移至「滙豐 One」，戶口號碼維持不變。個人綜合理財戶口及個人儲蓄戶口客戶亦可選擇升級至「滙豐 One」，將會獲額外編配一個「滙豐 One」戶口號碼。

滙豐指，「滙豐 One」着重為客戶提供簡單易用的一站式智能流動理財服務。滙豐將繼續加強香港滙豐流動理財應用程式的發展，即將推出手機開立投資戶口服務，以及將手機開立銀行戶口服務擴展至新客戶及現有客戶。為進一步提供環球銀行服務，「滙豐 One」客戶將可以透過滙豐環球轉賬，免費即時轉賬至海外滙豐戶口。

滙豐又指，即將推出一款滙豐萬事達卡扣賬卡，可連結至「滙豐 One」的 12 種貨幣賬戶，該卡不設年費。客戶可以較優惠的匯率預先兌換外幣，除了於購物及旅遊消費時直接扣賬並無需支付外幣交易費，更可獲取回贈。另外，客戶憑卡在海外的滙豐自動櫃員機可免費提取現金。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，「滙豐 One」推進固有的個人銀行服務模式，進一步免除收費並加強客戶體驗，「滙豐 One」將取代滙豐運籌理財，在滙豐尚玉及滙豐卓越理財之外，為客戶帶來一應俱全的綜合理財戶口服務。