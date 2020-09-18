中國兩大晶片股再被國家大基金拋售

就在中國國家大基金（簡稱大基金）密集拋售多家半導體股票時，第三代半導體概念股近期持續火爆。

《券商中國》報道，大基金再度出手，兩隻科技股同一天遭減持。

9月17日晚間，通富微電和匯頂科技雙雙發佈大基金的減持公吿，其中，通富微電被大基金減持1,153.7萬股，減持比例1%，完成減持計劃；匯頂科技被減持279萬股，減持比例為0.61%，持股比例降至5%以下，減持尚未結束，按照減持計劃，還剩餘0.39%的股份待減持。

今次是大基金年內第三次減持匯頂科技。匯頂科技股價在2020年2月創下歷史新高後，伴隨着大基金的減持一路下跌，年內下跌19.82%。近兩年股價大漲的通富微電，2020年亦是遭遇大基金和控股股東的多次減持，近兩個月股價遭遇明顯回調。無獨有偶，7月初遭大基金計劃減持的太極實業、北斗星通，近期也調整明顯。

就在大基金密集拋售多家半導體股票時，第三代半導體概念股成為市場熱點。9月17日，雙良節能、易事特漲停，晶盛機電、幹照光電、台基股份等多隻概念股個股漲超7%。

第三代半導體概念股火爆背後緣於9月4日的一則行業相關消息，中國正在規劃將大力支持發展第三代半導體產業寫入「十四五」規劃之中。長城證券指出，全球半導體正在迎來快速上漲周期，政策將驅動中國本土企業崛起。