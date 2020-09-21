美將推全球首張水期貨合約　末來用水價高者得？

全球最大期貨交易所美國CME集團近日宣布——即將在2020年年底前推出全球首張水價格期貨合約。

中國媒體華爾街見聞9月20日報道，美國首張水期貨合約的標的，計劃覆蓋的是加州水價指數。加州不僅僅有矽谷，其還是重要的農業州——全州種植了200多種商品作物，同時還是畜牧大州，每年農業產值500億美元左右，在全美50個州裡面常年佔第一，產值比第二名高出50%，可以說是全美無可爭議的第一大農業州。

但加州有一個嚴重的問題：那就是缺水、乾旱——連年的大型山火就是例證，同時農業在乾旱年所佔全部用水比例可以達到60%以上。可以毫不誇張地說，水資源決定了加州農業的生死。

加州的農產品約佔全美農業總產值的12%左右。（視覺中國）

儘管CME在聲明中稱，推出水期貨是為農場主提供一個可以「對沖」水價的金融工具，並可以作為加州乃至全球水資源緊缺程度的市場指標，但實際上通過更強的監管和統一的用水定價，意味著未來加州農業用水是價高者得，水做為加州農業的關鍵性要素，價格趨向上行，繼而推動加州農產品價格上行。

對於投資而言，這就意味著，美國食品價格通脹將長期保持較高的水準，繼而「有利於」美國整體通脹的提升。從更長期和更廣的角度來看，水期貨的問題本身就意味著一個新時代的來臨。

世界水資源協會（World Water Council）稱，未來為保障水資源安全，全球經濟每年的負擔約會高達5,000億美元。聯合國（United Nations）預測，到2050年人類水資源消耗量將比現在暴增44%。