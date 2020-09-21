港交所據報籌FiNI平台　縮新股交收流程　證券界：孖展業務受影響

有報道指，港交所（0388）已籌建名為「FiNI」的平台，集中處理股份發行及結算交收，精簡現行IPO手續等，為縮短現時新股「T+5」（新股定價日與上市日相隔5個交易日）的發行流程鋪路。

港交所發言人回應查詢時指，「正在研究縮短現有新股交收流程的方法，這是我們持續提升新股市場競爭力工作的一部分，有具體建議方案時，我們將適時向市場公布。」

券商孖展業務或受累

港交所去年已預告，有意將上市周期由現時「T+5」大幅縮減至「T+1」，然而，此舉或對從事孖展業務的券商造成影響。

證券業協會主席徐聯安向《香港01》表示，孖展業務為券商收入來源之一，料對銀行和證券業界有較大影響，而若縮短上市周期至「T+1」亦存在風險，包括投資者或因貸款日息減少，加大孖展貸款額，令客戶的信貸風險加大，此外，海外投資者有時差，若要下投資決定，需及時將外幣轉做港幣，故在執行和技術層面上都要討論如何處理。

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬指，縮短IPO結算周期，可令客戶抽新股的流程更方便，對該行來說，重要是能吸引客戶開戶，留在平台上交易，認為縮短結算周期對該行衝擊不大，對原本能賺取可觀利息的銀行影響較大。對於投資者或因日息減少而加大孖展額，他認為認購新股是著重公司質素，非利息成本，不應因利息減少而「訓身」，投資者應量力而為。