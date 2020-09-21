安捷證券：騰訊未來2至3年鞏固手遊龍頭地位　予目標價625元

安捷證券發表報告，給予騰訊（0700）「買入」評級，目標價625元，對應36.1倍2021年預測市盈率水平。

遊戲市場獲穩定增長

安捷證券認為，騰訊通過在全球包括韓國、美國、歐洲等主要遊戲市場覆蓋技術底層、開發、運營、渠道、增值服務的全版圖投資佈局，以及自身強大的研發能力，未來2至3年將進一步鞏固其國內手遊市場龍頭地位，在海外主要遊戲市場實現持續突破，獲得穩定增長。

微信生態具商業化空間

安捷證券指，從ARPU值和單用戶時長創收情況看，騰訊明顯落後於阿里（9988）和百度（美：BIDU），Facebook（美：FB）廣告ARPU為199元人民幣，亦為騰訊的3.4倍，認為隨著微信生態體系整合朋友圈、小程序、視頻號、公眾號等多重流量資源，結合用戶社交、閱讀和生活場景，整體廣告變現空間在未來三年有望釋放超過500億元人民幣的空間。

在金融科技方面，安捷證券指，在今年第一季度，騰訊金融以38.9%位居移動支付市場第二的市場份額（支付寶為55.0%），認為公司依託基礎商業支付業務，通過放大貸款、理財、多元化金融產品代銷等高利潤互聯網金融業務體量，將成為兼具高成長性及高盈利彈性的業務板塊。

向2B產業互聯網邁進

該行指，隨著微信用戶滲透數逐漸接近飽和，2018年9月，騰訊宣佈了大範圍組織架構調整，從原來的七大事業群縮減為六大，並新成立了雲與智慧產業事業群（CSIG）和平台與內容事業群（PCG），將雲業務提升至新的戰略地位，同時公司也將加大 AI 實驗室、機器人實驗室和量子實驗室等技術層面的投入，標誌著騰訊作為以頭部2C消費互聯網產品能力見長的互聯網巨頭，開始在技術上蓄力，並向2B/2G產業互聯網領域積極邁進的開始。