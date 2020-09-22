新冠肺炎｜全球放水致債務爆炸式增長　已較GDP高出150%

國際清算銀行最新公布的數據顯示，全球債務與國內生產總值（GDP）之比在2020年一季度飆升至歷史最高水平。

據《中國基金報》9月22日報道，全球新冠肺炎疫情危機的後遺症就是債務、債務和更多的債務。全球多家央行爆出爆炸性的信貸擴張，隨着GDP下滑，「直升機撒錢」已經成為常態。

疫情令各國央行都在拼命「放水」。圖為新冠肺炎患者在美國休斯頓地區一家醫院內。（AP）

國際清算銀行數據顯示，目前非金融部門的所有債務佔全球GDP的252%。這一數據較2019年底躍升240%，也是有史以來最大的季度增幅。

同時全球主權債務也大幅攀升，主權債務佔GDP的比例已經達到89%，上升了10個百分點，也是有史以來最大的季度增幅。

這還只是開始。由於這一數據的滯後性，只是反映了疫情全球爆發後前幾周的情況，多數發達經濟體在3月份對經濟實行了全部或部分封鎖，最壞影響還未完全展開。

從一季度的水平來看，中國、歐元區和美國的槓桿率相差無幾。但日本、香港地區和盧森堡的槓桿率則在3.5倍以上，法國、荷蘭和比利時幾個國家的槓桿率也相對較高。

截至一季度，發達經濟體的槓桿率比新興市場要高。但疫情以來，發達經濟體和新興市場的槓桿率都大幅上升，新興市場的槓桿率上升更快。

不少高槓杆運行的經濟體，尤其是債券償付能力有限的發達經濟體將面臨更大的風險。經濟合作與發展組織（OECD）在9月份發佈的《2020年經濟展望》中預計，印度和南非GDP將分別下降10.2%和11.5%，這將進一步放大新興市場的槓桿率。