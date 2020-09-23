聯儲局主席稱財政刺激缺席累經濟復甦　特朗普首席顧問唱反調

美國經濟的復甦進程，取決於新冠肺炎疫情的進展，因此聯儲局認為政府應給與更多的財政刺激政策。

綜合中國媒體9月23日報道，美國經濟在疫情之下將如何復甦，各方觀點不同。截至目前，美國國會仍未能就新一輪救助措施達成一致。

據《界面新聞》報道，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）向美國國會指出，小企業和低收入家庭仍需要政府的幫助，如果議員們無法通過新的財政刺激方案，美國經濟復甦將受到拖累。在面向眾議院金融服務委員會作證時，鮑威爾表示，到目前為止，面對數輪疫情衝擊，以及聯邦失業救濟在夏季過期的情況，美國經濟體現出了一定的韌性，但這一形勢很可能難以持續。

疫情導致的經濟衰退，如果沒有政策支持短期內很難復甦。圖為美國KOHL『s商場門口的停車場空空蕩蕩。（AP）

鮑威爾指出，「如果財政和貨幣政策繼續雙管齊下，美國將實現更快復甦。」他還重申，美聯儲將使用其全部工具來支持經濟，並減少疫情可能造成的長期損害。鮑威爾指出，只有在疫情得到控制，人們確信重新參與各種活動是安全的情況下，經濟才可能全面復甦。

與此相反，據新浪財經報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的首席經濟顧問拉里·庫德洛（Larry Kudlow）9月22日表示，經濟從新冠肺炎疫情中復甦不一定需要額外的財政刺激，即使某些行業或企業可以從額外的援助中受益。

庫德洛說：「我不認為V型的復甦取決於刺激措施，但我確實認為有針對性的刺激措施可能會有很大幫助。即使我認為經濟增長良好，也可以在一些關鍵的、有針對性的地方提供一些幫助。」

不過，庫德洛補充說，白宮已經連續數周為學校和小企業「薪酬保護計劃（PPP）」爭取更多資金。他還承認，儘管美國整體經濟似乎在衰退後正在復甦，但仍有一些行業因該疫情和抗疫封鎖措施而遭受苦難。

美國國會預算辦公室（CBO）在9月21日表示，未來幾十年美國經濟增長可能會更加緩慢，公共債務的增加幅度將超過此前的預測，原因在很大程度上是新冠肺炎引起的經濟衰退。