政府援助及股市反彈　推動美國家庭淨資產增至紀錄新高

美聯儲（Fed）於周一（21日）發佈報吿稱，受股市反彈提振，在年初因新冠肺炎疫情而大幅縮水的美國家庭淨資產在第二季度激增，並超越疫情爆發前的巔峰水平。

美聯儲報吿顯示，2020年6月結束時，美國家庭淨資產，房屋、股票投資和其他資產的價值減去所欠抵押貸款和其他貸款，已經達到118.9萬億美元，比上一季度猛增7.6萬億美元，高於2019年第四季度的118.5萬億美元。上季度家庭淨資產的增幅創下了1952年有紀錄以來季度最高水平。

其中，包括股票和共同基金的價值增加5.7萬億美元，這些股票和基金在大流行之初出現了下跌，但隨着美聯儲和國會批准了一系列防止經濟崩潰的措施，權益資產的價值開始大幅飆升。

房地產市場也經歷了類似的「V」形反彈，因抵押貸款利率跌至紀錄低點，而且被壓抑的需求帶動了銷售行情。二季度房地產價值上升約4,580億美元。另外，家庭和非金融企業的儲蓄增加了7,000億美元，其中許多人受益於失業救濟金的提高，這也推動了家庭財富的增長。

值得注意的是，美聯儲報吿還顯示，受國會通過《CARES法案》支持因應對新冠肺炎疫情而陷入停滯的經濟的影響，二季度未償還聯邦債務餘額激增2.9萬億美元，年化增長58.9%，達22.5萬億美元。其中非金融企業債務增長了14%，雖低於第一季度18.4%的增幅，但仍創1980年來最高水平。州政府債務增長了3.5%，為2009年以來最快增速。

報吿還顯示，美國消費者信貸在二季度年化下跌6.6%，為二戰以來最大跌幅，因信用卡餘額從1.02萬億美元下降至9,538億美元。學生貸款債務幾乎沒有變化，為1.68萬億美元，而汽車貸款則微升至約1.2萬億美元。