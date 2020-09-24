中國遊戲成功搶佔國際市場　多款策略遊戲居收入榜前十

Sensor Tower官方微信9月23日發佈《2020年Q2海外策略手游發展現狀》。

數據顯示，2020年第二季度，海外策略手游的總收入達到24.6億美元，按年增長26%，而多款中國廠商開發的遊戲作品在海外策略手游市場收入榜中位居前十。

該報吿顯示，美國在2020年第二季度實現35%的佔比；排在第二位的則是歐洲市場，佔比達到23%，由此計算，以歐美為代表的西方市場在策略類手游海外總收入中佔比近六成。而在亞洲國家和地區中，日本是收入最高的市場，佔比達到14%，韓國與東南亞市場的收入則各自佔比6%。

《北京商報》指出，值得注意的是，在海外市場策略類遊戲收入排行榜中，中國廠商開發的遊戲產品霸佔多個國家和地區的前十位。以美國市場為例，在當地策略類手游收入榜Top10中，中國廠商開發的作品數量達到7款。此外在日韓兩個海外市場，也各有7款中國廠商推出的策略手遊進入當地該類遊戲收入榜的Top10。

近年來，不少中國遊戲廠商已將出海作為發展戰略之一。據《2020年1-6月中國遊戲產業報吿》顯示，遊戲企業積極拓展海外市場，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入從2019年7月至12月的60.24億美元增長至2020年1月至6月的75.89億美元，增幅高於國內市場，與此同時，按年增幅也達到36.32%，保持了快速增長勢頭。