租金貴扼殺本地品牌發展　羅正杰慨嘆：業主不懂欣賞｜財經加零一

在香港做生意面對最大的壓力就是高昂租金，更何況是一眾本初地創企業。由羅氏集團第三代掌舵人羅正杰，在幾年前把集團位於長沙灣的兩幢工廈改造成一個香港人缺乏的「文創空間」，正是為人熟悉的D2 Place，搖身一變成為一眾本土品牌以及文青的「聚腳點」，掀起了一眾本地工廈的活化潮。

今日（25日）下午5時，《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來羅氏集團行政總裁羅正杰，講述當年創立D2 Place的故事，並與主持人許世豪及鄧蕙琳探討香港文創發展的前景。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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羅正杰在節目中表示，認為香港業主不懂得欣賞香港品牌，又指在某些地理位置優越的購物商場，有利的店舖位置通常都會預留給國際品牌，而香港品牌就只能「向上發展」，甚至要面對加租、完約後逼遷等問題，所以當年他創立D2 Place也是以「支持本地」、「支持文創」兩大元素作為計劃目標。

他又提到現時政府向初創企業提供眾多不同支援，例如創業基金、BUD企業專項基金等，又指在疫情打擊之下，市面湧現不少空置舖位，他預期一眾業主為免繼續丟空舖位，只能面對現實減租，未來可能因此而孕育更多不同的本地創作品牌。