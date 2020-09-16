羅正杰：深水埗為港版東大門　倡前舖後廠生產｜財經加零一．精華

經營零售品牌Bossini的堡獅龍﹙0592﹚大股東早前賣盤！由李寧家族控股的非凡中國﹙8032﹚，與堡獅龍原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，向現有大股東羅家聖收購其手持的66.6%堡獅龍股權，涉資4,662萬元。

不過，堡獅龍業績近年走下坡，多度見紅，今日（16日）《香港01》財經節目「財經加零一」，講請到羅氏第三代接班人、羅氏集團行政總裁羅正杰，親自回應買回祖業的因由；並討論這個本地老字號品牌，未來的發展方向。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

疫情之下，不少企業決定在本地設廠生產口罩，或可推動香港「再工業化」。羅正杰覺得在服裝行業方面，香港可以參考韓國東大門，主打服裝批發（wholesale），用前舖後廠的方式設計及生產服裝，「好多人睇完貨後，在後街就有家庭式工廠，好快就可以製作約20件衣服送到手上」，而深水埗區就是有東大門的影子。

他指，香港推動「再工業化」最大的障礙是土地問題，皆因廠房成本及租金成本高昂，令不少廠房搬到中國生產，希望香港政府想辦法增加土地供應。

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