網傳發報告懇請支持資產重組　恒大澄清︰屬謠言兼向公安機關報案

一份《恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報吿》在網絡流傳，文章中，恒大集團懇請廣東政府支持重大資產重組，若重組未能完成，可能引發一系列系統性風險。

受相關消息影響，中國恒大（3333）跌4.47%，報15.4元，收市報15.22元，跌5.6%；恒大汽車（0708）跌近8%，報19.44元，收市報19.28元，跌8.6%。

恒大在報吿中提及，截至2020年6月30日，恒大集團有息負債餘額達8,355億元（人民幣‧下同），公司須在2021年1月31日前償還戰略投資者1,300億元本金並支付137億元分紅。如果恒大地產不能按時完成重組，則資產負債率將會大幅攀升至90%以上，可能導致其現金流斷裂，從而引發恒大集團在相關銀行、信託、基金等金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險及社會風險。

其後恒大集團在官網發佈嚴正聲明，稱“近日，網上流傳有關我公司重組情況的謠言，相關檔和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對我公司造成嚴重的商譽損害。我公司強烈譴責，已向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。”

據瞭解，目前恒大一切經營情況良好。今年1至8月，恒大累計實現銷售4,506億元，銷售回款超4,000億元。截至今年上半年，恒大現金餘額達2,046億元。近日，恒大還提前償還106億的美元債。

恒大還未對網傳文章做出回應，圖為2017年10月30日，恒大集團董事局主席許家印參加中國政協會議小組討論。（恒大集團官網）

據深交所披露，恒大地產2020年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）已於2020年9月22日至2020年9月23日發行完成，最終網下實際發行數量為40億元，票面利率為5.８%。

2020年8月20日，中國住建部、人民銀行約談了12家房企，拋出房企融資的三條紅線（又稱「融資新規」）：剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍。

根據踩紅線的不同情況，又將各個房企歸入紅橙黃綠四檔，然後實施差異化債務規模管理。這也被認為是史上最嚴厲的債務管控政策。而在表單上，恒大以83%的負債率與綠地並列第二。