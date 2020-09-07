恒大全國樓盤7折搶佔「金九銀十」　單月銷售額目標為1千億元

在年初的75折購房引發轟動之後，恒大集團董事局主席許家印在9月6日晚間在一場內部會議中，宣布加碼推出「7折購房」活動。相關政策的有效期為9月7日至10月8日。

據介紹，在最新一輪活動中，恒大全國樓盤全線七折，至少覆蓋全國600個樓盤。在9月與10月，恒大的單月銷售額目標均設定為1000億元（人民幣．下同）。

恒大董事局主席許家印。（資料圖片/中新社）

此外，恒大下放權限，在公開優惠基礎上，給予恒大總部和地區公司部門負責人以上領導額外96折的簽批權限。未來30天，恒大要加推至少40個純新盤入市。

據媒體公開報道，恒大還宣布2000元抵扣2萬元房款的優惠政策繼續執行。根據每棟樓棟的去化率給予額外折扣，最高再享88折。全國所有樓盤每天推出10套特價房源，額外97折。新購房客戶，免收三年物業管理費。

恒大樓盤推貨現場人氣旺盛。（金羊網）

恒大「七折賣房」消息一經傳出之後，網絡就開始流傳，「恒大一套原價100萬元的單位，如果享受所有折扣優惠，現在購買只需要58萬元左右」。對此，恒大官方表示，這屬於最極致的例子，當中已包括了一次性付款折扣、尾盤折扣，特價房源等折扣才會到58萬，並不是所有樓盤都適用。

恒大網上售房平台「恒房通」則顯示，恒大即將開盤的樓盤總計有33個，主要分布在長春、青島、貴陽、呼和浩特、深圳、蘭州、瀋陽、重慶等地，北京區域暫無新盤預售。

售房平台「恒房通」則顯示，恒大即將開盤的樓盤總計有33個。（網絡圖片）

今年年初恒大也曾推出過打折賣樓活動。根據恒大當時的文件，從2月18日起購房者可享恒大樓盤75折優惠，而且除享有特大優惠外，針對樓盤去化率以及不同的支付方式，購房者還享有不同額度折扣。

分析指，恆大「劈價」賣樓的背後與「三條紅線」有關。8月20日，住建部、央行召開重點房地產企業座談會，形成重點房地產企業資金監測和融資管理規則，明確了收緊地產開發商融資的「三條紅線」，意味著未來房企有息負債的增長將進一步受限。

「三條紅線」具體是指：

房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%； 房企的淨負債率不得大於100%； 房企的「現金短債比」小於1

根據「三道紅線」觸線情況不同，試點房地產企業分為「紅、橙、黃、綠」四檔，分檔設定有息負債規模的增速閾值：每降低一檔，上限增加5%。若三道紅線全部觸及，則房企的有息負債就不能再增加；若觸及兩條，則有息負債規模增速不得超過5%；若觸及一條，則增速不得超過10%；若一條未中，則增速過不得超過 15%。

據華創證券統計，以2019年報數據為基礎，在30強房企中，「三條紅線」均觸及的房企共有9間，恆大也有上榜，意味其有息負債不能再增長。

據悉，今年上半年，恒大總債務已減400億元，預計全年可減債1000億元。在8月份的恒大集團2020年中期業績報告會上，集團副主席、總裁夏海鈞表示，下半年恒大將堅定不移實施「高增長、控規模、降負債」戰略，以最大決心、最大力度降負債。

（綜合報道）