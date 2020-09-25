富時羅素將中國國債納入旗艦指數　料吸逾1250億美元資金流入中國

富時羅素如期宣佈將中國國債納入其旗艦產品富時世界國債指數（WGBI）。至此，全球三大債券指數悉數收納中國。

富時羅素在美國收市後發布的公吿中稱，將中國國債納入的生效時間是2021年10月。時間仍有待富時羅素諮詢委員會的成員和其他指數用戶在2021年3月份正式確認。

富時世界國債指數目前覆蓋逾20個國家，追蹤固息本幣投資級主權債券的表現。該指數自1986年起編制，截至2020年7月末，市值約24.8萬億美元。

據華爾街見聞報道，多家機構測算，納入富時世界國債指數後，中國國債吸引外資流入量約在1,250億美元至1,500億美元之間。這一資金規模將超出中國債權納入彭博巴克萊全球綜合債券指數（BBGA）帶來的流量，更遠超納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列（GBI-EM）帶來的流量。

國際投行高盛（Goldman Sachs）表示，中國國債被富時羅素納入其全球政府債券指數，有望吸引1,400億美元的新資金流入中國債市，從而為人民幣提供進一步的支撐。在報吿中，高盛分析師Danny Suwanapruti和Maggie Wei表示，1,400億美元這一數字是基於以下預期，即中國債券在WGBI指數中將佔據5.7%的權重，而跟蹤該指數的基金管理資產規模達2.5萬億美元左右。 他們說，假設中國債券被分階段納入的時間為20個月，那麼每個月的資金流入將在70億美元左右。