股神巴菲特「發達致富」的另一秘訣　手上四張王牌揭秘

巴郡（Berkshire Hathaway）在2019年股東信表示，在55年的時間裏平均每年回報20.3%。相比之下，在相同的時間範圍內，基準S＆P500的總回報率（包括已付股息）每年為10%。這種差異聽起來似乎並不多，但是在過去的55年中，巴郡·哈撒韋公司的股票表現超過標普500指數2.7萬倍。

綜合報道，巴菲特（Warren E. Buffett）的成功很大程度上歸功於他的投資原則，他選擇了具有可持續競爭優勢的公司並長期持有。但是，實際上，巴菲特的成功還有一個鮮為人知的秘訣：買入派息股，巴菲特數十年來憑藉股息收益頗豐。

從歷史上講，巴菲特和他的團隊購買的大多數公司股票都會派息。到派息股的股息率通常都十分可觀的，而且其商業模式經過時間考驗，且通常具有透明的長期前景，這並不完全令人驚訝。

巴菲特對部分優質股的長期持有，令其獲得的派息收益頗豐。（Getty）

美銀收息豐厚

目前，巴菲特排名前四的派息股預計在未來12個月將帶來超過27億美元的總收益。

巴郡持有的蘋果股份佔據了該公司投資資產的一半，蘋果是其最大的派息者，這也許並不感到震驚。儘管收益率僅為0.74%，但蘋果還是全球最大的股息支付者之一，該公司每年派發的股息約為140億美元。

巴菲特雖然繼續削減巴公司曾長期持有的富國銀行的股份，但是這並不是說巴菲特放棄了美國的銀行股。巴菲特選擇了有一家新的受歡迎的銀行股票：美國銀行。巴菲特獲得Federal Reserve Bank of Richmond超過10%的股份的許可後，巴菲特已經持有超過10億股的股份，2021年將產生近7.44億美元的股息收入。

飲料巨頭可口可樂也是年復一年的持續為巴菲特提供大筆股息收入的股票。可口可樂是巴郡公司持有時間最長的股票（32年），根據公司的初始成本3.245美元計算，巴菲特現在每年獲得的成本收益率超過50%。

第四間公司則可能是巴菲特長期擔任首席執行官時時最糟糕的投資之一：卡夫亨氏。但是即使在2019年初將股息削減了36%之後，該公司仍然每年向巴郡提供5.21億美元的股息收入。