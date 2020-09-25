多家科技公司組聯盟向蘋果公司施壓　要求改變應用商店營運模式

隨着手機應用商店的重要性日益提高，它們如何運營也面臨了更多來自監管部門的審查。蘋果應用商店最近遭到了很多大公司的公開批評。

據《華爾街日報》9月24日報道，人氣遊戲《Fortnite》製造商Epic Games、音樂軟件公司Spotify Technology、社交應用Tinder所有者Match Group等，共同結成了一個聯盟向蘋果等公司施壓，要求它們的應用商店平台更改原有的市場規則。

該非營利組織名為「公平應用聯盟」（Coalition for App Fairness），聯盟稱大多數應用商店從軟件開發商處提取過多用戶數字支付的佣金，並通過給自己的產品和服務提供不公平的優勢來扼殺競爭。聯盟尋求推動法律法規的變化，改變公司運營應用商店的模式。

發言人指，聯盟成立於8月，成立這一聯盟是開發者就他們對應用商店的體驗和想要改變的共同願望進行討論的結果；又指聯盟並不是為了成員之一Epic Games遊戲公司8月起訴蘋果和谷歌而成立。此前，蘋果和谷歌從各自的應用商店中下架了人氣遊戲（Fortnite），因為該遊戲上線了自己的應用內支付渠道，繞過了抽取30%佣金的平台系統。