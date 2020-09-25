再鼎醫藥（9688）超購2.4倍　一手中籤率50%

財經快訊
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再鼎醫藥（9688）公布招股結果，公開發售部分超額認購2.43倍，國際發售獲大幅超額認購。認購一手50股，中籤率50%，抽3手穩獲一手。投資者可按此速查招股結果

該股每股以562元定價，集資淨額約為57.3億元。股份將於下周一（28日）上市。

再鼎醫藥為首隻回港第二上市的生物製藥中概股，原招股上限價為648元，最終以562定價，一手入場費約28,100元。

16種產品及候選藥物　正處商業化「拐點」

再鼎醫藥的產品組合包括16種產品及候選藥物，包括在中國、香港及澳門的兩種商業化產品，以及處於腫瘤及抗感染的關鍵或潛在註冊用試驗中的七項資產。公司形容，正處於商業化「拐點上」，最近在多個地區推出則樂及Optune（腫瘤電場治療）。

2018年起，公司開始通過銷售商業化產品產生收入，主要來自則樂在香港的銷售。截至2020年6月底，收入主要來自則樂及Optune在香港及中國的銷售。

集資所得46%分配至研發核心產品

公司預計，集資所得約46.2%將分配至研發核心產品和推動其商業化，約11.8將為臨床試驗以及管線中其他候選藥物的注冊備案撥資，約25%將用於探索新的全球授權及機會、並引進具有臨床驗證的潛在全球同類最佳或首創資產，約7%將用於加強內部研究平台及研究能力，約10%用作營運資金及其他一般企業用途。

再鼎醫藥（9688）今起招股　入場費3.27萬歷來最貴　處商業化拐點
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