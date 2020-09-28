吉舖湧現租金狂劈　李根興：零售市道處於冰河時期｜財經加零一

「新冠肺炎」疫情爆發，本港零售業遭受重創，多區出現「棄租」、「劈租」等情況，店舖空置率急增，早前有代理調查報告推算，現時全港有逾4,000間空置舖位，四大核心區吉舖急增至945間，按年勁升近1倍，空置率亦飆升至12.6%，均創有紀錄新高。

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興，將出席今日（28日）下午5時的《香港01》財經節目「財經加01」，討論在旅客近乎絕跡下，舖市是否已經見底？屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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李根興於節目中表示，香港從來未見過咁多吉舖，四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）當中，無租客的吉舖佔逾一成至一成半；加上因疫情影響，部分店舖暫停營業，若計及相關店舖，空置率進一步升至三、四成。他形容，「零售市道差是世紀咁差，人哋形容是寒冬，我話錯！係冰河時期時期，死好多人， 屍橫遍野。」

李根興亦於節目中，分析疫市下舖市的走勢，以及投資者如何「富貴險中求」，拆解購入邊一區的店舖「最值博」

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