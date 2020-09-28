舖市分天堂與地獄　李根興： 核心區倒閉率逾三成｜財經加零一

「新冠肺炎」疫情爆發，本港零售業遭受重創，多區出現「棄租」、「劈租」等情況，店舖空置率急增，早前有代理調查報告推算，現時全港有逾4,000間空置舖位，四大核心區吉舖急增至945間，按年勁升近1倍，空置率亦飆升至12.6%，均創有紀錄新高。

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興，將出席今日（28日）下午5時的《香港01》財經節目「財經加01」，討論在旅客近乎絕跡下，舖市是否已經見底？屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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李根興於節目中表示，舖市分「天堂」與「地獄」。他指出，店舖與樓最大分別是，「樓像搵老婆一樣，是必需品；舖位像情婦，非必需品，是奢侈品。」他指，住宅是供不應求的，不論板間房、對着焚化爐、垃圾房，只要夠平便會有人願意居住。」

他又指，店舖成交價便宜是「沒有意思」，「生意額不高，即使送給他（業主），人工也蝕本，所以舖位丟空不止一兩個月，是丟空一年、兩年、十年、二十年，甚至某些劏場丟空三十年。」