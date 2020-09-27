8月中國規模以上工業企業利潤按年增19.1%　有五大特點

中國國家統計局公佈的數據顯示，8月份全國規模以上工業企業利潤按年增長19.1%，延續穩定增長態勢。從1月至8月看，累計利潤按年下降4.4%，降幅比1月至7月份收窄3.7個百分點。

中國國家統計局指出，8月份工業企業利潤增長呈現如下特點：

一是生產和需求穩定恢復。從生產看，8月份，規模以上工業增加值按年增長5.6%，增速比7月份加快0.8個百分點。從需求看，全國固定資產投資累計降幅進一步收窄，基本恢復至2019年同期水準；社會消費品零售總額當月增速年內首次轉正。生產和需求的不斷改善，推動了工業企業銷售增長。8月份，工業生產者價格指數繼續回升，工業企業營業收入按年增長4.9%，比7月份加快1.6個百分點，企業生產規模擴張有力支撐了利潤的穩定增長。

中國有效控制住新冠肺炎（COVID-19）疫情後，企業生產經營狀況好轉。（新華社）

二是單位成本費用持續下降，企業盈利狀況好轉。

三是採礦業利潤明顯修復，原材料製造業利潤增長加快。

四是裝備製造業利潤保持較快增長。8月份，裝備製造業利潤按年增長23.1%，拉動全部規模以上工業企業利潤增長8.1個百分點。

五是企業虧損額下降，虧損面逐月縮小。8月份，虧損企業虧損額按年大幅下降37.0%。8月末，規模以上工業企業虧損面比7月末收窄1.2個百分點，繼續呈逐月縮小趨勢。