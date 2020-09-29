美國商業地產恐大幅貶值　中國買家加速撤退

受新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，目前美國商業地產價值已大幅縮水，中國投資者正在加速撤離該市場。

《中國基金報》9月29日報道，多方消息均顯示，2020年二季度，在美國壞賬風險最高的10家銀行裏，其不良貸款合計猛增62%；其中，商業房地產的不良貸款增幅高達144％，至260億美元。

富國銀行（WELLS FARGO）最新研究報吿稱，一旦商業地產所有者還不起貸款，其抵押的地產估值將會下降，平均貶值幅度高達27％。以估值為2,590萬美元的休斯頓一家皇冠假日酒店（Crowne Plaza hotel）為例，本月該酒店價值較2014年被捆綁進CMBS交易時下跌了46%。自3月份以來，該酒店就一直沒有償還抵押貸款，並在5月份被移交給特別服務機構。

另一家距離洛杉磯市中心約20分鐘車程的Holiday Inn La Mirada最新估值為2,210萬美元，較2015年下跌了27%。此外，由於自4月以來沒有還清抵押貸款，美國田納西州哥倫比亞的一家假日酒店2020年9月估值大跌37％至770萬美元。

在疫情困擾之下，經濟增速大幅下跌，分析料美國商業地產短期難以復甦。（視覺中國）

在美國商業地產風雨飄搖之際，以中國為首的投資者們正在加速撤離。

Real Capital Analytics數據顯示，2019年，中國投資者淨賣出美國商業地產價值近200億美元。2020年8月，由於美國哈德遜廣場（Hudson Yards）項目開發商拖欠還款，中國投資者已經申請仲裁，要求開發商退還近10億美元投資款項。

加上美國第二輪疫情來襲，美國地產似乎不再是投資裏眼裏的香餑餑。業內人士認為，如果美國疫情得不到進一步控制，當地房地產市場將陷入更深危機。摩根士丹利（Morgan Stanley）報吿認為，預計辦公大樓將貶值40％，租金繼續下滑，紐約市中三分之一的酒店將面臨破產。