摩根大通繼高盛後　再調低對美國經濟增長預測

摩根大通(JP Morgan)繼高盛(Goldman Sachs)調低對未來數月美國經濟增長預測,歸因國會共和民主兩黨仍未能達成一項財政刺激協議。

摩通首席美國經濟學家費羅利(Michael Feroli)周四發表報告指,正在進一步降低獲得1至1.5萬億美元額外刺激的可能性。摩通目前預計2020年第四季經濟增長率為2.5%,低於早先估計的3.5%,亦將第一季度增長從2.5%削減至2%。

摩通預測,今年國內生產總值下降4.2%,2021年則升2.3%。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)和財長努欽(Steven Mnuchin)均表示,願意重啟自8月初以來一直停滯不前的新一輪紓困計劃談判,但現無跡象顯示雙方準備改變其最近的談判立場。(資料圖片)

雖然美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)和財長努欽(Steven Mnuchin)均表示,願意重啟自8月初以來一直停滯不前的新一輪紓困計劃談判,但現無跡象顯示雙方準備改變其最近的談判立場。費羅利指,雖然目前似乎毫無進展,但仍有機會在最後一刻前達成協議(while noting there’s still a chance an agreement is “snatched from the jaws of defeat.”)。

美國民主黨領袖較早前披露,黨內正草擬一份新紓困計劃,下周將在眾議院審議,紓困金額與早前提出的2.2萬億美元大致相同。另外,有外媒指,計劃規模為2.4萬億美元。若果民主黨在11月總統大選中獲勝,眾議院和參議院將在明年見到更大財政需求的衝動。

較早之前,高盛已經將今年第四季度的預期削減了一半,降至3%。