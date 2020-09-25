摩根大通繼高盛後　再調低對美國經濟增長預測

摩根大通（JP Morgan）繼高盛（Goldman Sachs）調低對未來數月美國經濟增長預測，歸因國會共和民主兩黨仍未能達成一項財政刺激協議。

摩通首席美國經濟學家費羅利（Michael Feroli）周四發表報告指，正在進一步降低獲得1至1.5萬億美元額外刺激的可能性。摩通目前預計2020年第四季經濟增長率為2.5%，低於早先估計的3.5%，亦將第一季度增長從2.5%削減至2%。

摩通預測，今年國內生產總值下降4.2%，2021年則升2.3%。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和財長努欽（Steven Mnuchin）均表示，願意重啟自8月初以來一直停滯不前的新一輪紓困計劃談判，但現無跡象顯示雙方準備改變其最近的談判立場。（資料圖片）

雖然美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和財長努欽（Steven Mnuchin）均表示，願意重啟自8月初以來一直停滯不前的新一輪紓困計劃談判，但現無跡象顯示雙方準備改變其最近的談判立場。費羅利指，雖然目前似乎毫無進展，但仍有機會在最後一刻前達成協議（while noting there’s still a chance an agreement is “snatched from the jaws of defeat.”）。

美國民主黨領袖較早前披露，黨內正草擬一份新紓困計劃，下周將在眾議院審議，紓困金額與早前提出的2.2萬億美元大致相同。另外，有外媒指，計劃規模為2.4萬億美元。若果民主黨在11月總統大選中獲勝，眾議院和參議院將在明年見到更大財政需求的衝動。

較早之前，高盛已經將今年第四季度的預期削減了一半，降至3%。