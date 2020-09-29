滙豐回吐逾2%險守30元　內銀股捱沽招行瀉6%　恒指全日跌200點

市場憧憬美國國會在大選前通過新一輪財政刺激計劃，刺激美股三大指數向上。道指一度升549點，收市升410點，收報27584點。標指升53點，收市報3351點。納指升203點，收報11117點。

【16:23】港股低收跌200點

恒指低收，報23275點，跌200點；國指收市報9281點，跌101點，恒生科技指數收市報6977點，跌1點，成交額為858.8億元。

滙豐控股（0005）今日回落，險守30元，跌2.6%；同業渣打（2888）則逆市揚1.3%，收市報35.55元。

內銀股普遍低收，建行（0939）收市報5.01元，跌1.2%，工行（1398）跌1.5%，收市報3.99元，招行（3968）瀉6%，收市報35.75元。

科技股方面，騰訊（0700）跌0.1%，收市報505.5元，阿里（9988）升0.8%，收市報265.4元，美團（3690）跌1%，收市報234.6元。

吉利（0175）跌0.9%，收市報15.12元，長汽（2333）跌1.8%，收市報9.43元。

【15:09】內地股市高收 深成揚逾百點

內地股市高收，上證收市報3224點，升6點或0.2%，深成收市報12900點，升139點或1.1%，滬深300收市報4591點，升9點或0.2%，創業板收市報2563點，升42點或1.7%。

【15:04】內銀全面下跌 招股挫5％

內銀股表現疲弱，其中招行（3968）跌5%，最新報36.15元，農行（1288）最新報2.42元，跌2.4%，中行（3988）跌1.2%，最新報2.4元，交行（3328）最新報3.68元，跌3.7%，建行（0939）失守5元，最新報4.99元，1.6%。

【14:34】高鵬礦業暴瀉六成

高鵬礦業﹙2212﹚股價午後突變臉，現報0.025元，大瀉60.9%，成交額3,220萬元。

該股昨日大陽燭炒上，由0.024元飆至0.064元收市，豈料炒一天已「散水」。

【14:33】亞太區股市表現平平

亞太區股市表現平平，日股升27點或0.1%，收市報23539點，澳洲ASX 200指數收市報5952點，跌不足1點，台灣加權指數收市報12467點，升4點或0.04%，南韓KOSPI指數收市報2327點，升19點或0.9%。

【12:15】港股跌57點

恒指中午收報23418點，跌57點或0.25%；國指報9342點，跌40點或0.43%；科指則升50點或0.73%，報7029點。大市成交458億元。

交通銀行﹙3328﹚跌3.4%至3.69元，成表現最差藍籌股。

滙控跌1.94%，報30.2元，企30元大關之上。同系恒生亦挫2.3%，低見113.9元。

兩大科技股逆市呈強，阿里巴巴及騰訊分別升1.74%及1.48%。

內房版塊普遍走軟，其中恒大挫4.1%。

【11:37】港股挫過百點

港股跌勢加大。恒指現挫113點或0.48%，報23362點；國指跌56點或0.6%，報9326點；科指則升48點或0.69%，報7026點。大市成交423億元。

滙控﹙0005﹚轉跌，挫近2%至30.2元。恒生﹙0011﹚亦跌2.23%至114元。

市傳內銀收緊新增房貸，潤地﹙1109﹚及碧桂園﹙2007﹚挫1.59%。恒大﹙3333﹚則挫7.3%，低見15.4元。

【11:05】內房股下挫 傳內地收緊房貸規模

內媒引述銀行業人士透露，有大行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模。

內房股普遍下挫，恒大（3333）跌6.7%，融創（1918）跌2.5%，世茂（0813）跌2.7%。

恒指現倒跌50點，報23425點。

【10:11】港股升幅收窄

港股升幅收窄，僅升8點。恒指現報23484點，升8點；國指報23494點，升10點；科技指數報7045點，升67點。大市成交額240億元。

昨日大升的滙豐控股﹙0005﹚仍錄升幅，報31.05元，升0.81%。

阿里巴巴﹙9988﹚及騰訊控股﹙0700﹚分別升2.2%及1.28%。

【10:07】時代鄰里飆一成 獲花旗唱好

時代鄰里（9928）曾升近一成，高見10.08元，現升7.3%，成交額逾2,000萬元。花旗發表報告，指該行與時代鄰里管理層舉行電話會議，會上管理層重申直到2022年73%複合年增長率目標，最新的利潤指引顯示，消除股價一個不確定因素，維持對該時代鄰里的「買入」評級和15元目標價。

【09:40】A股早上高開

A股今早高開，上證指數升9點，報3226點。深證成指現升69點，報12830點。創業板指升11點，報2532點。

【09:20】恒生指數高開108點

恒生指數高開108點，開報23584點。國指高開37點，開報9420點。騰訊（0700）升1.8%，開報515元。阿里（9988）升1.8%，開報268.2元。京東（9618）升2.4%，開報297元。

港文所（0388）漲0.8%，開報363.6元。滙豐（0005）升0.16%，開報30.85元。