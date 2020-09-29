傳中國將新增涉房貸款佔比壓到30%以下　銀行人士回應

中國房地產調控政策似乎再度升級，有消息稱，中國監管機構要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款規模。

綜合內媒報道，中國房企的融資環境日趨收緊。消息稱，有銀行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，多家大行新增涉房貸款佔比降至30%以下。

對此，《證券時報》向多位銀行人士求證，有大行分行人士稱，並未收到相關發文，但近期新增涉房貸款額度確有壓縮。

該報道稱，東部地區一大行高管對記者表示，銀行總行通常會按月確定各地方分支行的新增涉房貸款規模。雖然目前沒有收到總行或者監管部門明確的控制新增涉房貸款的通知，但從近期總行分配給的新增房貸規模看有所壓縮。不過，這也可能是總行在內部各分支行之間的調配變動。華北地區一大行人士則表示，該行近期壓縮了房地產開發貸款的投放規模，但個人按揭貸款政策並未調整，此輪房地產金融政策的收緊主要針對房企，對個人申請房貸影響不大。

「房住不炒」是中國樓市調控的重要方針。（路透社）

《北京商報》稱，2020年以來，貨幣寬鬆，使得房企融資環境向好，流動性又紛紛湧入房地產，讓監管部門不得不防。

另據第一財經報道，一家國有大行分行行長對記者說道，「對涉房類貸款的管控，主要還是為了支持實體經濟。」此前，中國銀保監會銀行檢查局副局長朱彤在新聞通氣會上也表示，銀保監會持續開展30多個重點城市房地產貸款專項整治，加大對首期貸、消費貸資金流入房市的查處力度，引導銀行資金重點支持棚戶區改造等保障性民生工程和居民合理自住購房需求，保障性安居工程貸款餘額穩步增長，房地產金融化、泡沫化傾向得到有效遏制。

更早之前，中國住房城鄉建設部、中國人民銀行聯合召開房地產企業座談會，形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則，設置了「三道紅線」，根據各家房企財務狀況，按照踩線條數不同，從多到少分成「紅—橙—黃—綠」四檔進行管理，每降一檔，企業有息負債規模增速閾值的上限增加5%，即橙色檔、黃色檔和綠色檔的有息負債增速分別不超過5%、10%、15%。