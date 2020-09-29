疫情重創美國經濟　油氣業成破產「重災區」

今年以來，受新冠肺炎疫情蔓延影響，美國經濟嚴重受創，並引發了史無前例的破產潮，而油氣行業更是成為其中的「重災區」。

《中國能源報》9月29日報道，日前，多家投行和諮詢機構均指出，美國對於新冠肺炎疫情認知「不理性」，使得疫情失控，影響經濟復甦腳步，從而導致破產浪潮席捲全美各行各業，而以頁巖開發商為代表的美國油氣企業更是成為其中的「高危群體」，不排除年底前更多油企破產案例湧現的可能。

行業資訊機構標普全球普氏統計的數據顯示，美國公司破產的數量已經達到10年來的最高水平。截至8月，已經有超過400家「具有相當規模的」企業破產，其中157家負債規模在5億美元以上。值得關注的是，2009年金融危機期間，美國申請破產的大型企業也沒超過40家。

據挪威獨立能源研究機構雷斯塔能源預計，如果WTI油價維持當前每桶40美元上下的水平，到2022年底，根據美國《破產法》第11章申請破產保護的油氣生產商數量或與近5年內美國企業的破產總數相當。

華爾街投行傑富瑞集團發佈最新報吿稱，儘管美聯儲（FED）和美國國會已經向大型企業提供了巨額資金，但與去年同期相比，美國大型公司申請破產的數量在7月和8月仍然飆升了244%，其中油氣行業破產企業數量的增幅高達45%。

美國海博國際律師事務所在最新的《石油破產監測報吿》中指出，2020年是其自2015年開始追蹤北美地區能源行業破產重組情況以來「傷亡慘重」的一年。3月以來，美國已經有33家油氣生產商尋求破產保護，債務規模超過500億美元；7月和8月各有16家上游油企破產；截至8月，破產申請數量較去年同期增長了62%。

另有數據顯示，截至8月31日的整個5年期間，美國共有244家油氣生產商申請破產，涉及債務規模超過1,720億美元。

「新冠肺炎疫情助長了『集體悲觀情緒』。」海博國際在報吿中寫道，「鑑於短期內美油氣勘探與生產公司的經濟狀況很難得到提振，預計今年結束前，還將有大批破產案不斷湧現。」